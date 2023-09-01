"Мы готовимся от игры к игре и не боимся никого из соперников, поэтому настроены добиться успеха в матче с лидером чемпионата", — сказал Игнатов.
23-летний Игнатов в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.
Матч между "Краснодаром" и "Спартаком" состоится завтра, 2 сентября.
Источник: "Известия".
Игнатов — о матче с "Краснодаром": "Спартак" никого не боится. Настроены добиться успеха с лидером
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Краснодаром" в 7-м туре РПЛ.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ