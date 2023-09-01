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Игнатов — о матче с "Краснодаром": "Спартак" никого не боится. Настроены добиться успеха с лидером

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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Краснодаром" в 7-м туре РПЛ.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ
"Мы готовимся от игры к игре и не боимся никого из соперников, поэтому настроены добиться успеха в матче с лидером чемпионата", — сказал Игнатов.

23-летний Игнатов в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.

Матч между "Краснодаром" и "Спартаком" состоится завтра, 2 сентября.

Источник: "Известия".


Игнатов Спартак
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