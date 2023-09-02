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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
АхматЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
РубинЗавершен
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
П1 2.5X 3.8П2 2.8

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
П1 2.28X 2.44П2 4.5
Алания
18:00
ЕнисейНе начат
П1 1.64X 4П2 5.2
Химки
18:00
КубаньНе начат
П1 1.9X 3.5П2 4.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
2 - 2 2 2
ЭвертонЗавершен
Челси
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
П1 1.57X 3.55П2 8.2
Брентфорд
1 - 0 1 0
Борнмут1 тайм
П1 1.94X 2.96П2 5.4
Бёрнли
1 - 1 1 1
Тоттенхэм1 тайм
П1 4.5X 3.1П2 2.02
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм
П1 1.43X 4.1П2 10.5
Брайтон
19:30
НьюкаслНе начат
П1 2.5X 3.95П2 2.65

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
5 - 3 5 3
ГранадаЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм
П1 2X 3.5П2 3.9
Алавес
19:30
ВаленсияНе начат
П1 2.95X 2.95П2 2.85
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.03X 3.5П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
19:30
КальяриНе начат
П1 1.78X 3.85П2 4.8
Удинезе
19:30
ФрозинонеНе начат
П1 1.96X 3.55П2 4.2
Наполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 1.67X 4.3П2 5.4
Аталанта
21:45
МонцаНе начат
П1 1.66X 4.2П2 5.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
3 - 0 3 0
Фрайбург2 тайм
X 18П2 33
Вердер
1 - 0 1 0
МайнцПерерыв
П1 1.46X 4.2П2 8.6
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
Вольфсбург2 тайм
П1 3.05X 2.7П2 2.9
Байер
0 - 1 0 1
ДармштадтПерерыв
Аугсбург
1 - 1 1 1
БохумПерерыв
П1 2.9X 2.52П2 3.35
Боруссия М
19:30
БаварияНе начат
П1 8.8X 7П2 1.29

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
18:00
РеннНе начат
П1 3.5X 3.6П2 2.14
Монако
22:00
ЛансНе начат
П1 2.1X 3.85П2 3.4
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Гончаренко: не можем вспомнить каких-то моментов и атак у "Ахмата", "Урал" держал игру под контролем

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Главный тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от грозненского "Ахмата" (0:1) в седьмом туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
— У нас должно было быть больше страсти в атаке. Вроде мы много походили к воротам соперника, особенно во втором тайме, но сделать со страстью какую-то передачу или удар не хватило. Мы не можем вспомнить каких-то моментов и атак у "Ахмата", мы держали игру под контролем. Это футбол, всякое бывает.

Сегодня екатеринбургский "Урал" на своем поле встретился с грозненским "Ахматом". Данная встреча стала частью седьмого тура Российской Премьер-лиги. Она завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко потерпели уже третье поражение подряд (с учетом всех турниров).

После семи туров чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" имеет на своем счету 13 набранных баллов. "Шмели" располагаются на промежуточной третьей строчке в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Гончаренко Урал Ахмат
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