— У нас должно было быть больше страсти в атаке. Вроде мы много походили к воротам соперника, особенно во втором тайме, но сделать со страстью какую-то передачу или удар не хватило. Мы не можем вспомнить каких-то моментов и атак у "Ахмата", мы держали игру под контролем. Это футбол, всякое бывает.
Сегодня екатеринбургский "Урал" на своем поле встретился с грозненским "Ахматом". Данная встреча стала частью седьмого тура Российской Премьер-лиги. Она завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко потерпели уже третье поражение подряд (с учетом всех турниров).
После семи туров чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" имеет на своем счету 13 набранных баллов. "Шмели" располагаются на промежуточной третьей строчке в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Гончаренко: не можем вспомнить каких-то моментов и атак у "Ахмата", "Урал" держал игру под контролем
Главный тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от грозненского "Ахмата" (0:1) в седьмом туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"