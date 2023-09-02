Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
АхматЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
РубинЗавершен
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
П1 2.5X 3.8П2 2.8

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
П1 2.28X 2.44П2 4.5
Алания
18:00
ЕнисейНе начат
П1 1.64X 4П2 5.2
Химки
18:00
КубаньНе начат
П1 1.9X 3.5П2 4.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
2 - 2 2 2
ЭвертонЗавершен
Челси
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
П1 1.57X 3.55П2 8.2
Брентфорд
1 - 0 1 0
Борнмут1 тайм
П1 1.94X 2.96П2 5.4
Бёрнли
1 - 1 1 1
Тоттенхэм1 тайм
П1 4.5X 3.1П2 2.02
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм
П1 1.43X 4.1П2 10.5
Брайтон
19:30
НьюкаслНе начат
П1 2.5X 3.95П2 2.65

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
5 - 3 5 3
ГранадаЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм
П1 2X 3.5П2 3.9
Алавес
19:30
ВаленсияНе начат
П1 2.95X 2.95П2 2.85
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.03X 3.5П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
19:30
КальяриНе начат
П1 1.78X 3.85П2 4.8
Удинезе
19:30
ФрозинонеНе начат
П1 1.96X 3.55П2 4.2
Наполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 1.67X 4.3П2 5.4
Аталанта
21:45
МонцаНе начат
П1 1.66X 4.2П2 5.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
3 - 0 3 0
Фрайбург2 тайм
X 18П2 33
Вердер
1 - 0 1 0
МайнцПерерыв
П1 1.46X 4.2П2 8.6
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
Вольфсбург2 тайм
П1 3.05X 2.7П2 2.9
Байер
0 - 1 0 1
ДармштадтПерерыв
Аугсбург
1 - 1 1 1
БохумПерерыв
П1 2.9X 2.52П2 3.35
Боруссия М
19:30
БаварияНе начат
П1 8.8X 7П2 1.29

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
18:00
РеннНе начат
П1 3.5X 3.6П2 2.14
Монако
22:00
ЛансНе начат
П1 2.1X 3.85П2 3.4
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Тренер "Ахмата" Ромащенко: "Урал" — очень неплохая команда. Этот коллектив заслуженно находится выше нас

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер грозненского "Ахмата" Мирослав Ромащенко оценил выступление своей команды в матче седьмого тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом".
Фото: ФК "Ахмат"
— "Урал" — очень неплохая команда, у нее хороший тренер. Этот коллектив заслуженно находится выше нас. Мы понимали, что на нас будет оказываться определенное давление. Ожидали много длинных передач, поэтому нам нужно было уделить внимание подборам и быстрым атакам. Я рад, что ребята нас услышали. Результат всегда важен, но мы осознаем, куда нам нужно двигаться.

В субботу, 2 сентября 2023 года, грозненский "Ахмат" провел выездной матч против екатеринбургского "Урала" в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу. Футболисты из Чечни одержали победу со счетом 1:0. Таким образом, при Мирославе Ромащенко грозненцы продлили свою беспроигрышную серию в РПЛ до трех игр – две победы и одна ничья.

После семи туров Российской Премьер-Лиги "Ахмат" имеет в собственном активе десять баллов. Клуб из Грозного располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Ахмат Ромащенко Урал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится