— "Урал" — очень неплохая команда, у нее хороший тренер. Этот коллектив заслуженно находится выше нас. Мы понимали, что на нас будет оказываться определенное давление. Ожидали много длинных передач, поэтому нам нужно было уделить внимание подборам и быстрым атакам. Я рад, что ребята нас услышали. Результат всегда важен, но мы осознаем, куда нам нужно двигаться.
В субботу, 2 сентября 2023 года, грозненский "Ахмат" провел выездной матч против екатеринбургского "Урала" в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу. Футболисты из Чечни одержали победу со счетом 1:0. Таким образом, при Мирославе Ромащенко грозненцы продлили свою беспроигрышную серию в РПЛ до трех игр – две победы и одна ничья.
После семи туров Российской Премьер-Лиги "Ахмат" имеет в собственном активе десять баллов. Клуб из Грозного располагается на восьмом месте в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Ахмата" Ромащенко: "Урал" — очень неплохая команда. Этот коллектив заслуженно находится выше нас
Главный тренер грозненского "Ахмата" Мирослав Ромащенко оценил выступление своей команды в матче седьмого тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом".
Фото: ФК "Ахмат"