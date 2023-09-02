Напомним, спутница экс-владельца московского клуба Леонида Федуна перед игрой заявила, что "Спартак" не заметит "Краснодар" на поле.
– Слова Заремы? Да, я видел их. Спасибо большое людям не из футбола, что мотивируют нас. Нельзя сказать, что я специально искал комментарии к сегодняшней игре. У меня это всплыло где-то в новостях, я это знал, некоторые игроки тоже это знали. Мы выходим и доказываем все на поле, а говорить за пределами можно сколько угодно, – приводит слова Сафонова "СЭ".
В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата России, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.
После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.
Сафонов: я видел слова Заремы. Спасибо большое людям не из футбола, что мотивируют нас
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов признался, что его и некоторых футболистов команды мотивировали слова Заремы Салиховой перед матчем 7-го тура РПЛ против "Спартака" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"