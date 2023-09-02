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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
13:00
СочиНе начат
П1 2.47X 3.6П2 2.9
Локомотив
15:15
БалтикаНе начат
П1 1.86X 4П2 4.1
ЦСКА
17:30
ЗенитНе начат
П1 2.95X 3.5П2 2.55
Ростов
20:00
ДинамоНе начат
П1 2.55X 3.65П2 2.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
10:00
Динамо МхНе начат
П1 2.27X 3.2П2 3.4
Шинник
14:00
НефтехимикНе начат
П1 2.39X 3.35П2 3
Акрон
15:00
ЧерноморецНе начат
П1 1.82X 3.65П2 4.4
КАМАЗ
17:00
ЛенинградецНе начат
П1 2.37X 3.25П2 3.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
16:00
Астон ВиллаНе начат
П1 1.66X 4.6П2 4.8
Кристал Пэлас
16:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.01X 3.45П2 4.1
Арсенал
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 1.84X 4.2П2 4.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
15:00
Лас-ПальмасНе начат
П1 1.74X 3.9П2 5
Мальорка
17:15
АтлетикНе начат
П1 3.2X 3.1П2 2.5
Атлетико
19:30
СевильяНе начат
П1 1.55X 4.5П2 6.2
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат
П1 6X 4.4П2 1.58

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
19:30
ДженоаНе начат
П1 2.15X 3.25П2 3.85
Интер
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 1.71X 4П2 5
Эмполи
21:45
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 4П2 1.69
Лечче
21:45
СалернитанаНе начат
П1 2.05X 3.4П2 4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
16:30
КельнНе начат
П1 2.25X 3.5П2 3.35
Унион
18:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.15X 3.6П2 2.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
14:00
КлермонНе начат
П1 2.12X 3.6П2 3.6
Лилль
16:00
МонпельеНе начат
П1 1.97X 3.9П2 3.75
Мец
16:00
РеймсНе начат
П1 4.2X 3.75П2 1.89
Гавр
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.8X 3.2П2 2.8
Ницца
18:05
СтрасбурНе начат
П1 1.98X 3.6П2 4
Лион
21:45
ПСЖНе начат
П1 5.4X 4.9П2 1.56
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Джикия – о 0:2 с "Краснодаром": это ответственность всей команды. О причинах мы будем разговаривать в узком кругу

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Капитан "Спартака" Георгий Джикия извинился перед болельщиками за поражение в гостевом матче 7-го тура РПЛ от "Краснодара" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"
– Нужно брать на себя ответственность и признавать тот факт, что сегодня проиграли. Это ответственность всех, всей команды. О причинах мы будем разговаривать в узком кругу, когда будем разбирать игру. Хочется извиниться перед болельщиками, – приводит слова Джикии "СЭ".

В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата России, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.

После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.


Спартак Краснодар Джикия
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