– Не могу сказать, хороший ли тренер Абаскаль – он ничего не добился со "Спартаком". В "Зените" он бы, думаю, выигрывал чемпионат России каждый год, как Семак, потому что у них больше всех денег в России и лучший состав. В Санкт-Петербурге почти любой тренер добьется успеха. Так о работе в Москве я сказать не могу – у них все сложнее, нужно быть квалифицированным специалистом.
Семак заслуженно считается лучшим тренером в России, ведь, когда он стал тренером "сине-бело-голубых", у них был слабый состав. Допускаю, что в "Спартаке" Сергей бы работал лучше Абаскаля, – приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Сергей Семак возглавил "Зенит" летом 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста команда из Санкт-Петербурга 5 раз подряд выиграла чемпионат России.
В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата страны, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.
После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.
Петржела: Абаскаль ничего не добился со "Спартаком", Семак работал бы лучше него
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался по поводу работы Гильермо Абаскаля на тренерском мостике "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"