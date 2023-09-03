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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
П1 2.38X 3.5П2 2.81
Локомотив
15:15
БалтикаНе начат
П1 1.88X 4П2 4
ЦСКА
17:30
ЗенитНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.5
Ростов
20:00
ДинамоНе начат
П1 2.55X 3.65П2 2.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
Динамо МхЗавершен
Шинник
14:00
НефтехимикНе начат
П1 2.5X 3.35П2 2.85
Акрон
15:00
ЧерноморецНе начат
П1 1.74X 3.75П2 4.8
КАМАЗ
17:00
ЛенинградецНе начат
П1 2.4X 3.15П2 3.15

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
16:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.93X 3.55П2 4.4
Ливерпуль
16:00
Астон ВиллаНе начат
П1 1.61X 4.7П2 5
Арсенал
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 1.83X 4.2П2 4.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
15:00
Лас-ПальмасНе начат
П1 1.75X 3.85П2 5
Мальорка
17:15
АтлетикНе начат
П1 3.2X 3П2 2.6
Атлетико
19:30
СевильяНе начат
П1 1.57X 4.4П2 6
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 1.74X 4П2 4.9
Торино
19:30
ДженоаНе начат
П1 2.16X 3.25П2 3.85
Лечче
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.93X 3.45П2 4.5
Эмполи
21:45
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 4.1П2 1.69

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
16:30
КельнНе начат
П1 2.32X 3.4П2 3.3
Унион
18:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.5X 3.65П2 2.12

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
14:00
КлермонНе начат
П1 2.26X 3.55П2 3.3
Гавр
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.5X 3.25П2 3.1
Лилль
16:00
МонпельеНе начат
П1 2.07X 3.8П2 3.55
Мец
16:00
РеймсНе начат
П1 4.3X 3.8П2 1.87
Ницца
18:05
СтрасбурНе начат
П1 1.93X 3.6П2 4.2
Лион
21:45
ПСЖНе начат
П1 4.9X 4.6П2 1.64
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Петржела: Абаскаль ничего не добился со "Спартаком", Семак работал бы лучше него

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался по поводу работы Гильермо Абаскаля на тренерском мостике "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
– Не могу сказать, хороший ли тренер Абаскаль – он ничего не добился со "Спартаком". В "Зените" он бы, думаю, выигрывал чемпионат России каждый год, как Семак, потому что у них больше всех денег в России и лучший состав. В Санкт-Петербурге почти любой тренер добьется успеха. Так о работе в Москве я сказать не могу – у них все сложнее, нужно быть квалифицированным специалистом.

Семак заслуженно считается лучшим тренером в России, ведь, когда он стал тренером "сине-бело-голубых", у них был слабый состав. Допускаю, что в "Спартаке" Сергей бы работал лучше Абаскаля, – приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

Сергей Семак возглавил "Зенит" летом 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста команда из Санкт-Петербурга 5 раз подряд выиграла чемпионат России.

В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата страны, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.

После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.


Спартак Зенит Семак Абаскаль Петржела
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