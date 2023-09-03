– Двоякое впечатление. Не скажу, что все идеально. Если бы было все отлично, тогда бы забрали максимум очков. Пока еще вкатываемся в сезон. Обидно проиграли в дерби с "Динамо", а так были бы в тройке. Но отставание совсем небольшое. Будем работать дальше, качественно готовиться к матчам.
После шести туров Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА сумел заработать десять очков. В настоящее время подопечные Владимира Федотова располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице. Отметим, что в рамках РПЛ "армейцы" не могут выиграть уже в двух матчах подряд.
В седьмом туре чемпионата России по футболу московский ЦСКА сыграет против петербургского "Зенита". Данная встреча состоится сегодня, третьего сентября. Она начнется в 17:30 по столичному времени.
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА
Облякова – о старте ЦСКА в РПЛ: двоякое впечатление. Не скажу, что все идеально
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о результатах красно-синих на старте нового сезона.
Фото: РИА Новости