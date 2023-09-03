– Мы работаем над возможным переходом. Когда это станет правдой, я все расскажу. Морелос хочет попробовать свои силы в России, но нам нужно еще время, — цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Альфредо Морелос находится в сфере интересов нескольких клубов из России. В их числе были петербургский "Зенит" и московский "Спартак".
27-летний Морелос в настоящее время является свободным агентом. Его последний клуб – шотландский "Рейнджерс". Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда из Колумбии в шесть миллионов евро.
Агент: работаем над возможным переходом Морелоса в РПЛ
Мартин Каманьо, агент нападающего сборной Колумбии Альфредо Морелоса, заявил о том, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате России.
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