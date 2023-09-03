— Переломный момент — второй тайм. Первый тайм проходил нормально, но мы не так агрессивно играли впереди. Второй тайм — пенальти и стандарт убили команду, впали в аморфное состояние. Не буду давать оценку эмоциональному состоянию. Первый тайм — вполне нормально, были моменты, второй тайм — ужас.
Сегодня, 3 сентября 2023 года, "Сочи" на выезде сыграл против "Оренбурга" в рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги. В первом тайме команды сыграли на ноль. Во второй половине хозяева сумели склонить чашу весов в свою сторону, забив три безответных мяча. Таким образом, подопечные Дмитрия Хохлова потерпели поражение со счетом 0:3. При этом южане проигрывают уже в трех матчах подряд во всех официальных турнирах.
После семи туров чемпионата России сочинцы имеют в собственном активе шесть баллов. Они располагаются на 12 месте в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Наставник "Сочи" Хохлов – о поражении от "Оренбурга": второй тайм — ужас, впали в аморфное состояние
Главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов высказался об игре своей команды в матче седьмого тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:3).
Фото: ФК "Сочи"