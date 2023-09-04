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Орлов — о голе ЦСКА: им повезло, что Кержаков не умеет играть в касание. Сказывается старая вратарская школа

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал пропущенный мяч "Зенита" от ЦСКА (1:1) в матче 7-го тура чемпионата России.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Армейцам повезло, что Михаил Кержаков не умеет играть в касание (улыбается)... Это все-таки сказывается старая вратарская школа, где не уделялось большого внимания игре ногами. Но современные требования футбола изменились. Вина Кержакова", — сказал Орлов.

36-летний Кержаков в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах, в которых пропустил шесть мячей и четырежды сыграл "на ноль". Его соглашение с родной командой рассчитано до конца нынешней кампании.

Сейчас чемпионат страны по футболу ушёл на международную паузу. Следующий матч команда Сергея Семака проведёт на выезде 17 сентября с казанским "Рубином".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Орлов Зенит Кержаков М ЦСКА
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