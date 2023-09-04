"Когда перейду в ЦСКА? Вопрос больше к руководству клубов. Хочется получать больше игрового времени, и я не раз об этом говорил", — сказал Сутормин.
29-летний Сутормин выступает за команду из Санкт-Петербурга с лета 2019 года, когда транзитом через "Рубин" перешёл из "Оренбурга". В нынешнем сезоне спортсмен провёл на поле 233 минуты в семи матчах, отметившись результативной передачей. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на два года.
Источник: Sport24.
Сутормин: когда перейду в ЦСКА? Вопрос больше к руководству клубов
Фото: "Чемпионат"