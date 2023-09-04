"У него два состава игроков, нет слабых позиций. Проблема тренера — в отсутствии опыта, он никогда не работал в больших клубах — это факт. Ему всего 34 года, и у него такой же молодой, неопытный штаб. О чемпионстве речи уже не идет, тут бы попасть в пятерку.
И посоветоваться ему не с кем. Самостоятельно выйти из такой ситуации очень сложно, это нокдаун! До нокаута остался один шаг", — сказал Гладилин.
Напомним, московская команда, возглавляемая испанским специалистом, не может победить в местном футбольном чемпионате уже четыре матча подряд. У команды за этот отрезок три поражения и одна ничья, до этого — три победы подряд. Сейчас красно-белые опустились на 10-ю строчку, набрав такое же количество очков в семи матчах РПЛ. Сейчас чемпионат России ушёл на международную паузу, следующий матч у "Спартака" состоится 16 сентября, когда команда Гильермо Абаскаля отправится на выезд в Сочи.
Источник: RT.
Гладилин — про Абаскаля: это нокдаун! "Спартаку" хотя бы попасть в пятерку
Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ