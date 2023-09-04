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Игнашевич: Пиняев на фоне "Балтики" выглядел на каком-то космическом уровне

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Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич после матча с "Локомотивом" (2:3) в 7-м туре РПЛ прокомментировал выступление нападающего соперника Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сергей Пиняев на фоне нашей команды выглядел на каком-то космическом уровне. Так что результат закономерный", — сказал Игнашевич.

В матче с "Балтикой" 18-летний футболист отметился двумя результативными передачами. Всего у спортсмена четыре результативных действия (гол и три голевые передачи) в 10 встречах нынешнего сезона. Отметим, что за "Локомотив" Пиняев, считающийся одним из главных талантов поколения, играет со второй половины сезона-2022/2023.

Источник: РИА Новости.


Пиняев Игнашевич Балтика Локомотив
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