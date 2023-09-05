"Я подозреваю, что у Марио какая-то обида на ЦСКА... Мне сложно вставать на чью-то сторону, не зная всех обстоятельств, но Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА. Это главный клуб в его карьере", — сказал Феррейра.
39-летний Вагнер Лав за годы выступления в московской команде провёл в её составе 259 матчей, в которых забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Вместе с армейцами спортсмен выиграл 15 трофеев, включая Кубок УЕФА (Лигу Европы) в 2005 году.
Источник: Metaratings.
Агент — о забеге Фернандеса: Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА
Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, прокомментировал бурное празднование Марио Фернандесом гола "Зенита" в ворота бывшей команды.
Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru