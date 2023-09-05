"Наверное, неудачи "Спартака" связаны с неоптимальным состоянием как отдельных футболистов, так и команды в целом... Окружение начинает возмущаться. "Спартак" — действительно народная команда, там очень сложно работать: давление болельщиков, ветеранов колоссальное", — сказал Балахнин.
Напомним, эксперты и болельщики, специализирующиеся на московской команде, начали требовать отставку главного тренера Гильермо Абаскаля после четырёх матчей в чемпионате России по футболу без побед. Красно-белые проиграли трижды и ещё сыграли вничью с "Ахматом" (0:0). Сейчас команда ушла на международный перерыв.
Источник: "Газета.Ru".
Балахнин: в "Спартаке" сложно работать: давление болельщиков, ветеранов колоссальное
Российский тренер Сергей Балахнин высказался о ситуации в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Ростов"