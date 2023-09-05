"А Клаудиньо — такой провокатор на поле, что мне очень сильно не нравится. Это обедняет его игру. Должен ли тренерский штаб бороться с такой несдержанностью Клаудиньо? Не только он, но и судьи. Он же на первых минутах начинает демонстрировать, что его избивают", — сказал Непомнящий.
В летнее трансферное окно 26-летний бразильский легионер мог вернуться на родину, однако "Фламенго" не сумел договориться с российским клубом о сумме выкупа. Спортсмен остался в России и в 11 матчах нынешнего сезона отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Соглашение Клаудиньо с командой рассчитано до конца сезона-2026/2027.
Источник: "Спорт уик-энд".
Непомнящий: Клаудиньо — провокатор на поле, мне это очень сильно не нравится
Прославленный советский тренер Валерий Непомнящий высказался о своем отношении к нападающему "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Томь"