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Мостовой — про "Аякс" и Сперцяна: сейчас действия агентов определяют 90% успеха переходов

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Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал информацию о сорванном переходе полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в "Аякс".
Фото: ФК "Краснодар"
"Интерес к нему есть не только у "Аякса", я уверен... Сейчас действия агентов определяют 90% успеха переходов. Думаю, что и с "Аяксом" могло быть что-то неизвестное нам", — сказал Мостовой.

Ранее технический директор амстердамской команды Свен Мислинтат заявил, что "Аякс" рассматривал приобретение Сперцяна, однако в нынешних условиях трансфер игрока из России невозможен. Функционер не поскупился на яркие слова для описания качеств армянского футболиста.

Действующий контракт полузащитника с "Краснодаром" рассчитан до лета 2026 года.

Источник: RT.


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