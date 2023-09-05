"Интерес к нему есть не только у "Аякса", я уверен... Сейчас действия агентов определяют 90% успеха переходов. Думаю, что и с "Аяксом" могло быть что-то неизвестное нам", — сказал Мостовой.
Ранее технический директор амстердамской команды Свен Мислинтат заявил, что "Аякс" рассматривал приобретение Сперцяна, однако в нынешних условиях трансфер игрока из России невозможен. Функционер не поскупился на яркие слова для описания качеств армянского футболиста.
Действующий контракт полузащитника с "Краснодаром" рассчитан до лета 2026 года.
Источник: RT.
Мостовой — про "Аякс" и Сперцяна: сейчас действия агентов определяют 90% успеха переходов
Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал информацию о сорванном переходе полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в "Аякс".
Фото: ФК "Краснодар"