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Sport24: "Рубин" не смог договориться с "Маккаби" по трансферу полузащитника Джабера

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Казанский "Рубин" не подпишет в текущее трансферное окно полузащитника израильского "Маккаби" Махмуда Джабера.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Рубин" не смог договориться с "Маккаби" о переходе Махмуда Джабера. Стороны достаточно долго вели переговоры. Казанцы предлагали за полузащитника 1 и 1,2 млн евро. Однако клуб из Израиля отказался от сделки. Таким образом, трансфер Махмуда в российскую команду сорвался.

23-летний Махмуд Джабер с 2019 года принадлежит "Маккаби". Его действующий трудовой договор с командой рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Израиля в 350 тысяч евро.

Источник: Sport24


Рубин Российские трансферы Маккаби
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