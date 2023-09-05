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Агент: Тюкавина решили поберечь на товарищеских играх сборной России

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Алексей Сафонов, агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал отъезд своего клиента из расположения сборной России.
Фото: РИА Новости
– Костю решили поберечь на товарищеских играх, а уже в следующем туре против "Пари НН" он будет играть. В этом нет ничего страшного. Посмотрите, сколько футболистов вызвали! В сборной посчитали целесообразным взять паузу. Тем более, если бы были это еще отборочные игры. А в товарищеских матчах здоровье на первом месте.

Ранее стало известно о том, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин покинул расположение сборной России. Он пропустит сентябрьские матчи национальной команды по медицинским причинам. Отметим, что вместе с форвардом из стана сборной отъехал защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев.

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин принял участие в девяти матчах московского "Динамо". Он забил три гола и сделал три результативные передачи. Игра восьмого тура Российской Премьер-лиги между бело-голубыми и нижегородским "Пари НН" состоится 15 сентября.

Источник: Sport24


Тюкавин Сборная России Сафонов Динамо Пари НН
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