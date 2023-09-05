— Когда Дзюба на поле, "Локомотив" пользуется забросами на него для начала атаки. Второго такого игрока в команде нет, поэтому если Артем не на поле, то в атаке команда испытывает трудности. Отсюда и такое маленькое количество побед в матчах без Дзюбы. Можно сказать, что у "Локо" есть "дзюбозависимость".
35-летний Артем Дзюба выступает за московский "Локомотив" с зимы текущего года. Действующий контракт нападающего с "железнодорожниками" истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги. Артем сумел записать в свой актив два забитых мяча и две результативные передачи.
После семи туров чемпионата России по футболу московский "Локомотив" имеет на своем счету 12 набранных. Он располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В восьмом туре чемпионата страны красно-зеленые дома сразятся с "Оренбургом". Эта встреча состоится 17 сентября 2023 года. Она начнется в 19:00 (столичное время).
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: у "Локомотива" есть "дзюбозависимость"
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская считает, что у "железнодорожников" есть зависимость от игры нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"