– Павлюченко просто слабый и никчемный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. То, что он слабый, видела вся страна в шоу Слуцкого и Дзюбы. В каком он там находится шоке? Надеюсь, доктора ситуацию выправят. И кто он такой, чтобы мне с ним встречаться?
Если раньше я думал, что его можно пригласить в эфир, где его можно деклассировать, то сейчас я думаю, зачем мне встречаться с пустышкой? Он же пустой. Мне нет дела до Романа Павлюченко. Его хочется пожалеть! Бедненький Ромка Павлюченко, – цитирует Губерниева Sport24.
Во время съемок программы "Ну так нельзя!" Губерниев в рамках розыгрыша позвонил Роману Павлюченко и якобы пригласил 41-летнего экс-футболиста на эфир телеканала "Матч ТВ". Комментатор пообещал задавить Романа интеллектом, а также "размазать, расплющить". Павлюченко в ответ грубо обозвал Губерниева и прекратил разговор, сбросив звонок. Дмитрий остался доволен реакцией спортсмена, о чем сообщил ведущим YouTube-проекта Леониду Слуцкому и Артему Дзюбе.
Павлюченко в комментарии Sport24 признался, что ему наплевать на Губерниева, а также назвал Дмитрия хамом, неадекватным человеком и обвинил в недостатке воспитания. Бывший игрок также заявил, что не понимает, "как такие люди работают на телевидении".
За плечами Павлюченко 51 игра в майке национальной сборной России, в которых он забил 21 мяч. Прошлой осенью экс-нападающий "Тоттенхэма", "Спартака" и "Локомотива" объявил о решении завершить профессиональную карьеру.
Губерниев: Павлюченко просто слабый и никчемный. Зачем мне встречаться с пустышкой?
Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление экс-нападающего "Тоттенхэма" и сборной России Романа Павлюченко.
Фото: "Матч ТВ"