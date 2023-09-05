Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, руководство клуба из столицы Черноземья проинформировало 47-летнего специалиста об отставке по телефону. Отмечается, что решение стало полной неожиданностью для Евсеева, который в момент звонка находился дома в Москве. Он рассчитывал продолжить работу на тренерском мостике "Факела".
Напомним, 5 сентября воронежский клуб объявил об отставке Вадима Евсеева с должности главного тренера команды. 47-летний специалист возглавил "Факел" 1 мая текущего года. Под его руководством он остался в высшем дивизионе чемпионата России, дважды обыграв красноярский "Енисей" в стыковых играх.
На старте нового сезона "Факел" с Евсеевым проиграл 7 из 10 матчей в РПЛ и Кубке России. По итогам семи туров Премьер-Лиги воронежцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице, имея в активе 4 очка.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Факел" уволил Евсеева по телефону, главный тренер не ожидал отставки
Вадим Евсеев не был готов к своему увольнению с поста главного тренера "Факела".
Фото: ФК "Факел"