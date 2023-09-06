Баррера заявил, что главный тренер нижегородской команды Сергей Юран и агент Роман Орещук являются "одной большой мафией".
– Мне смешно. Готов с этим агентом провести конференц-колл. Мне просто интересно, почему он такие вещи говорит про меня. Какое отношение я имею к "Пари НН"? У меня там всего один клиент – Владислав Карапузов. К остальным футболистам не имею никакого отношения, – приводит слова Орещука "СЭ".
31 августа гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале объявил об уходе 28-летнего центрального защитника из Аргентины Лукаса Масоэро. Латиноамериканский легионер выступал за волжан с 2021 года. За российский клуб Масоэро в 58 матчах отдал одну результативную передачу. Ранее футболист играл в Болгарии за "Локомотив" из Пловдива и в Аргентине за "Индепендьенте". После ухода из "Пари НН" аргентинец подписал контракт с румынским клубом "Университатя Клуж".
Орещук – о словах агента Масоэро про мафию с Юраном: мне смешно. Какое я отношение имею к "Пари НН"?
Агент Роман Орещук отреагировал на резонансное заявление со стороны Рикардо Алонсо Барреры, представляющего интересы экс-защитника "Пари НН" Лукаса Масоэро, о причинах ухода своего клиента из поволжского клуба.
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