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Орещук – о словах агента Масоэро про мафию с Юраном: мне смешно. Какое я отношение имею к "Пари НН"?

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Агент Роман Орещук отреагировал на резонансное заявление со стороны Рикардо Алонсо Барреры, представляющего интересы экс-защитника "Пари НН" Лукаса Масоэро, о причинах ухода своего клиента из поволжского клуба.
Фото: Twitter
Баррера заявил, что главный тренер нижегородской команды Сергей Юран и агент Роман Орещук являются "одной большой мафией".

– Мне смешно. Готов с этим агентом провести конференц-колл. Мне просто интересно, почему он такие вещи говорит про меня. Какое отношение я имею к "Пари НН"? У меня там всего один клиент – Владислав Карапузов. К остальным футболистам не имею никакого отношения, – приводит слова Орещука "СЭ".

31 августа гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале объявил об уходе 28-летнего центрального защитника из Аргентины Лукаса Масоэро. Латиноамериканский легионер выступал за волжан с 2021 года. За российский клуб Масоэро в 58 матчах отдал одну результативную передачу. Ранее футболист играл в Болгарии за "Локомотив" из Пловдива и в Аргентине за "Индепендьенте". После ухода из "Пари НН" аргентинец подписал контракт с румынским клубом "Университатя Клуж".


Нижний Новгород Масоэро Юран Орещук
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