По результатам исследования санкт-петербургский "Зенит", московские ЦСКА и "Спартак", а также "Ростов" и грозненский "Ахмат" суммарно недосчитались 40,1 млн евро из-за отстранения от участия в европейских клубных турнирах в нынешнем сезоне. В случае допуска отечественных команд "Зенит" и ЦСКА представляли бы Россию в Лиге чемпионов, "Спартак" выступил в Лиге Европы, а "Ростов" и "Ахмат" – в Лиге конференций УЕФА.
Исследование базировалось на анализе доходов клубов РПЛ в предыдущих сезонах. Выяснилось, что минимальные недополученные выплаты команд составили 40,1 млн евро. Такую сумму пять представителей России получили бы в том случае, если бы проиграли все возможные игры в еврокубках в сезоне-2023/24. Больше всех упущенной выгоды у "Зенита" – минимум 33,8 млн евро. "Спартак" заработал бы не менее 4,1 млн евро, ЦСКА – минимум 1,05 млн. "Ростов" и "Ахмат" гарантированно заработали бы 0,65 и 0,45 млн евро в случае вылета в первых раундах Лиги конференций.
Источник: Metaratings
"Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Ростов" и "Ахмат" потеряли 40,1 млн евро из-за отстранения от еврокубков-2023/24
Опубликованы результаты исследования упущенных доходов российских клубов из-за отстранения от выступления в европейских соревнованиях в сезоне-2023/24.
Фото: ФК "Зенит"