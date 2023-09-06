- Поиски замены Малкома идут, но пока тяжеловато, конечно, кого-то найти, ведь он был важным футболистом для нас, забил много мячей и отдавал голевые передачи. Если никого не найдем, у нас и так хорошая обойма, будем работать с оставшимися футболистами, - передает слова Оливейры "РБ Спорт".
26-летний бразильский вингер Малком в июле 2023 года перешел из петербургского "Зенита" в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, сумма трансферной компенсации составила 60 миллионов евро. В 5 матчах саудовской Про-лиги футболист отметился 4 забитыми голами и 1 результативным пасом, в составе "Зенита" он за 109 сыгранных матчей забил 42 гола и выполнил 24 ассистентских действия. В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, записав на свой счет 23 забитых мяча.
Тренер "Зенита": поиски замены Малкома идут, но пока тяжеловато кого-то найти
Тренер "Зенита" Вильям Оливейра рассказал о ходе поиска замены для перешедшего в саудовский "Аль-Хиляль" бразильского вингера Малкома.
Фото: ФК "Зенит"