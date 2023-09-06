- Если говорить про "Зенит", то на данный момент их уровень и качество игры зависит от отношения к сопернику. Петербуржцы чувствуют свое превосходство и недооценивают соперников. Поэтому мы видим поражение от "Балтики", к примеру. Это не показывает уровня тренера, потому что результаты, которые показывает Семак, делают его лучшим тренером в стране, - передает слова Бышовца Metaratings.ru.
Петербургский "Зенит" по итогам семи стартовых туров Российский премьер-лиги набрал 14 очков и занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Краснодара" на 3 очка. В чемпионате России петербуржцы дважды сыграли вничью на выезде - с "Ростовом" (1:1) и ЦСКА (1:1), а также потерпели домашнее поражение от московского "Динамо" (2:3). В Кубке России сине-бело-голубые проиграли 1 раз в 3 матчах, 30 августа уступив на выезде калининградской "Балтике" (0:1).
Бышовец: "Зенит" чувствует свое превосходство и недооценивает соперников
Экс-главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец высказался о причинах потерь очков сине-бело-голубыми в матчах внутрироссийских турниров.
Фото: ФК "Зенит"