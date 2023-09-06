- У меня нет такой информации, я такое не получал. Со мной никто не связывался. Любой тренер ждет определенные предложения, а там решают нюансы от переговоров, зависит от спортивной и финансовой составляющей. Понятно, что в РПЛ интересно будет, но всё определяет нюанс. Предложения поступает тогда, когда кто-то подает в отставку или убирают тренера, а их не было, кроме Евсеева, после меня. Я в фазе ожидания, - передает слова Ташуева Metaratings.ru.
5 сентября воронежский "Факел" объявил об увольнении со своего поста 47-летнего главного тренера команды Вадима Евсеева, под руководством которого воронежцы избежали вылета в прошедшем сезоне, однако после старта в текущем чемпионате занимают 15 место, набрав 4 очка в 7 турах.
Ранее по ходу текущего сезона свои посты в клубах РПЛ покинули наставник "Ахмата" Сергей Ташуев после 4 тура (новый главный тренер - Мирослав Ромащенко) и наставник "Оренбурга" Иржи Ярошик после 5 тура (новый главный тренер - Давид Деограсия).
Ташуев - о возможной работе в "Факеле": со мной никто не связывался, я в фазе ожидания
Экс-главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал информацию о своих переговорах с воронежским "Факелом".
Фото: РИА Новости