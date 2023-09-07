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Дасаев: советская система вратарей была лучшая в мире. Сейчас в сборной России по ней тренируются

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Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев заявил, что нынешним российским голкиперам нужно работать по советской системе.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
"Они работают по нашей советской системе, наша вратарская школа была лучшая в мире. Поэтому молодые пусть работают, не говорят ничего, а тренируются по этой системе", — сказал Дасаев.

Дасаев отметил, что советскую систему развития вратарей применяют Виталий Кафанов в сборной России и в "Ростове, Заур Хапов в "Локомотиве" и Дмитрий Крамаренко в ЦСКА. Дасаев поблагодарил данных специалистов за такой опыт для вратарей.

Источник: ТАСС.


Дасаев
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