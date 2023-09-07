"Конкретно из Европы у нас нет предложений, но ближнее зарубежье — да. Проблем с трудоустройством нет, но надо выбрать тот вариант, который подходит футболисту", — сказал Пушкин.
Агент отметил, что на руках у бывшего футболиста ЦСКА также предложения от клубов РПЛ и Первой лиги. Сейчас Щенников поддерживает форму в составе "Торпедо".
32-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. Он выступал за основной состав армейцев с 2009 по 2023 год.
Источник: Sport24.
Агент: у Щенникова есть предложения от команд из ближнего зарубежья
Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, заявил, что у его клиента есть предложения от команд ближнего зарубежья.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ