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Агент: у Щенникова есть предложения от команд из ближнего зарубежья

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Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, заявил, что у его клиента есть предложения от команд ближнего зарубежья.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Конкретно из Европы у нас нет предложений, но ближнее зарубежье — да. Проблем с трудоустройством нет, но надо выбрать тот вариант, который подходит футболисту", — сказал Пушкин.

Агент отметил, что на руках у бывшего футболиста ЦСКА также предложения от клубов РПЛ и Первой лиги. Сейчас Щенников поддерживает форму в составе "Торпедо".

32-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. Он выступал за основной состав армейцев с 2009 по 2023 год.

Источник: Sport24.


Щенников Российские трансферы
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