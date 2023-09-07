"Да, достаточно долго не играл, месяц. Восстановился, но не до конца. Конечно, я могу принимать участие в матче. Обидно за пропущенный матч со "Спартаком"? За все игры, которые пропустил, так же обидно, как и за матч со "Спартаком", — сказал Чистяков.
29-летний Чистяков, вернувшийся в родную команду в октябре 2020 года, в нынешнем сезоне принял участие в четырёх встречах, не отметившись результативными действиями. Спортсмен получил травму в матче третьего тура и не играл больше месяца. В игре с "Динамо" (2:3) его заменил сербский новичок Страхиня Эракович.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Чистяков: не полностью восстановился, но уже могу играть
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о своём восстановлении после травмы.
Фото: ФК "Зенит"