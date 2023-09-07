"Тренировки интенсивные, интересные. К сожалению, не все футболисты присутствовали в силу того, что многие в сборной. По одной тренировке тяжело судить о методике Абаскаля, тем более, когда тренер подстраивает занятие под тех игроков, которые есть", — сказал Комбаров.
Отметим, что сейчас в чемпионате России по футболу, как и во всех европейских турнирах, началась международная пауза. Из РПЛ в международных матчах участвует 21 футболист, турнир возобновится 15 сентября. Комбаров закончил игровую карьеру два сезона назад, он выступал за "Спартак" девять лет.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Комбаров — про тренировки Абаскаля в "Спартаке": интенсивные, интересные, но он подстраивал их под тех, кто был
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, ныне занимающий пост главного тренера "Звезды", рассказал о посещении тренировки красно-белых.
Фото: ФК "Звезда"