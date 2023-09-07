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Стипиди — об увольнении Евсеева: глупейший шаг со стороны руководства "Факела"

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Футбольный функционер Павел Стипиди высказался об увольнении Вадима Евсеева с поста главного тренера "Факела".
Фото: ФК "Факел"
"Зачем убирать Евсеева, когда он только нашел с командой понимание, стабилизировал состав после той ротации, которая была раньше, и заиграли пацаны? Даже в тех матчах, где были поражения, "Факел" по игре особо не уступал тем командам, с которыми он будет бороться за выживание. Так что я считаю увольнение Евсеева глупейшим шагом со стороны руководства "Факела", — сказал Стипиди.

Отметим, что минувший сезон Евсеев начал в качестве главного тренера ярославского "Шинника" в Первой лиге. Он покинул эту должность, чтобы занять аналогичный пост в воронежской команде, которая тогда боролась за выживание в сильнейшей лиге страны. Он сумел сохранить её в РПЛ, обыграв в стыковых матчах красноярский "Енисей". В нынешнем сезоне у "Факела" дела складываются не лучшим образом, команда идёт в зоне вылета, поэтому руководство клуба пошло на такой шаг.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Факел Евсеев
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