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Карпин: если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы играли бы здесь с Египтом. Хочется другого

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Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о погодных условиях, в которых проходил матч его команды с олимпийской сборной Египта.
Фото: РФС
– Конечно, было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве. В 20 градусов играть легче. Но мы живем в тех условиях, в которых мы находимся. Если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы играли бы здесь с Египтом. Хочется другого, но есть что есть.

Напомним, сегодня в Египте прошел товарищеский матч, в рамках которого местная олимпийская команда сыграла против сборной России. Поединок проходил в достаточно тяжелых погодных условиях. Он завершился ничейным результатом – 1:1.

Подопечные Валерия Карпина свой ближайший матч проведут 11 сентября. Сборная России вновь встретится с командой Египта U23. Их встреча начнется в 19:00 по столичному времени.

Источник: "Чемпионат"


Карпин Сборная России Сборная Египта (U-23)
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