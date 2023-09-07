– Конечно, было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве. В 20 градусов играть легче. Но мы живем в тех условиях, в которых мы находимся. Если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы играли бы здесь с Египтом. Хочется другого, но есть что есть.
Напомним, сегодня в Египте прошел товарищеский матч, в рамках которого местная олимпийская команда сыграла против сборной России. Поединок проходил в достаточно тяжелых погодных условиях. Он завершился ничейным результатом – 1:1.
Подопечные Валерия Карпина свой ближайший матч проведут 11 сентября. Сборная России вновь встретится с командой Египта U23. Их встреча начнется в 19:00 по столичному времени.
Источник: "Чемпионат"
Карпин: если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы играли бы здесь с Египтом. Хочется другого
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о погодных условиях, в которых проходил матч его команды с олимпийской сборной Египта.
Фото: РФС