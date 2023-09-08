"Зениту", безусловно, нужен нападающий, но вряд ли иностранец уровня Кассьерры. Изидор ничем особенным не выделяется. Такого, что он придет и начнет сразу по 50 голов забивать, точно не будет. Я думаю, что найдут другой вариант. А так просто взять то, что плохо лежит", — сказал Николаев.
Отметим, что ранее информацию о переговорах с "Зенитом" подтвердил агент 23-летнего французского футболиста. Сейчас спортсмен находится на родине, так как не желает продолжать карьеру в "Локомотиве". Информация об его мотивах появляется разная. Одни, включая агента, заявляют, что Изидор улетел во Францию к своей беременной жене, поэтому хотел бы найти вариант с командой на родине. Другие сообщают, что прежде всего спортсмен хочет получать большее количество игровой практики.
Источник: "Спорт день за днём".
Николаев — про Изидора в "Зените": думаю, найдут другой вариант. Хотят взять то, что плохо лежит
Бывший футболист "Зенита" Андрей Николаев считает, что в конечном итоге клуб из Санкт-Петербурга откажется от идеи подписания контракта с нападающим "Локомотива" Вильсоном Изидором.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ