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Денисов: у Карпина и Абаскаля разные требования и подходы, нужно адаптироваться

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Полузащитник сборной России и "Спартака" Даниил Денисов высказался об отличиях по требованиям в обеих командах.
Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press
"Отличаются ли требования у Абаскаля в "Спартаке" и Карпина в сборной? Требования отличаются. Совершенно разные тренерские штабы, подходы. Нужно адаптироваться к нынешним требованиям", — сказал Денисов.

20-летний Денисов в девяти матчах за красно-белых в нынешнем сезоне отметился двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года. Спортсмен является воспитанником "Зенита", но уже четыре года находится в структуре "Спартака".

Источник: "РБ Спорт".


Сборная России Денисов Спартак Абаскаль Карпин
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