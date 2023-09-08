"Во-первых, когда я находился в поиске клуба, у меня в Москве запустился бизнес-проект, и для его развития мне нужно быть здесь и все контролировать. Во-вторых, в июле родился третий ребенок, и мне хотелось бы чаще его видеть. Семья тоже сыграла важную роль в принятии решения. В предложении от "Велеса" сошлось все", — сказал Кутепов.
Спортсмен также отметил, что интерес в его подписании выразил главный тренер "Велеса" Евгений Бушманов, с которым он работал в "Спартаке-2", поэтому вариант с московской командой стал для него идеальным. Он сможет играть в футбол и при этом находиться в Москве. Спортсмен подписал с новой командой контракт до конца нынешнего сезона.
Источник: Sport24.
Кутепов — о переходе в клуб Второй лиги "Велес": в предложении сошлось все, что было нужно
Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, почему решил продолжить карьеру в "Велесе". Команда выступает во Второй лиге (третий по силе дивизион страны).
Фото: "Чемпионат"