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Гендир "Пари НН" — о подписании Кутателадзе: Николоз — серая лошадка. Хотим, чтобы ставка сыграла

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Генеральный директор "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал подписание контракта командой с Николозом Кутателадзе.
Фото: ФК "Пари НН"
"Николоз — серая лошадка, но, тем не менее, мы в него поверили и хотим, чтобы эта ставка сыграла. Конечно, мы разбирали момент с его игровым временем, и нас не смутил факт, что Николоз практически не играл", — сказал Мелик-Гусейнов.

22-летний Кутателадзе является воспитанником систем "Лилля" и "ПСЖ". В России спортсмен выступал за "Анжи" и дубль московского "Спартака", из которого сезон назад перешёл во французский "Родез". За вторую команду "Родеза" спортсмен в семи матчах забил один гол. Соглашение с "Пари НН" у грузинского футболиста рассчитано до лета 2026 года.

Источник: Sport24.


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