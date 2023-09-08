"Николоз — серая лошадка, но, тем не менее, мы в него поверили и хотим, чтобы эта ставка сыграла. Конечно, мы разбирали момент с его игровым временем, и нас не смутил факт, что Николоз практически не играл", — сказал Мелик-Гусейнов.
22-летний Кутателадзе является воспитанником систем "Лилля" и "ПСЖ". В России спортсмен выступал за "Анжи" и дубль московского "Спартака", из которого сезон назад перешёл во французский "Родез". За вторую команду "Родеза" спортсмен в семи матчах забил один гол. Соглашение с "Пари НН" у грузинского футболиста рассчитано до лета 2026 года.
Источник: Sport24.
Гендир "Пари НН" — о подписании Кутателадзе: Николоз — серая лошадка. Хотим, чтобы ставка сыграла
Генеральный директор "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал подписание контракта командой с Николозом Кутателадзе.
Фото: ФК "Пари НН"