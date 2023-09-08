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Массимо Каррера прилетел в Москву для участия в матче памяти Ильи Цымбаларя

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Олег Цымбаларь, сын прославленного футболиста Ильи Цымбаларя, сообщил, что главный тренер сборной мира Массимо Каррера прилетел в Москву для участия в матче памяти его отца.
Фото: Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
"Массимо уже в Москве... У него отличное настроение! Он с нетерпением ждет завтрашнего дня, будет рад пообщаться с красно-белыми болельщиками", — сказал Цымбаларь-младший.

Напомним, итальянский специалист работал в московском "Спартаке" с 2016 по 2018 год. Под руководством Карреры красно-белые сумели выиграть чемпионат и Суперкубок России. Сейчас специалист находится без команды.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Цымбаларь Каррера
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