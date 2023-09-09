27-летний центральный защитник Егор Сорокин достиг компромиссного соглашения с руководством "Краснодара" при переходе в казанский "Рубин", сообщают СМИ.
По данным источника, футболист отказался от части компенсации со стороны клуба за досрочное расторжение контракта, после чего подписал соглашение с "Рубином" на правах свободного агента. Сообщается, что руководство "быков" хотело расторгнуть действовавший до июня 2024 года контракт с Сорокиным досрочно, не выплачивая ему компенсации, на что игрок не соглашался.
8 сентября стало официально известно, что защитник Егор Сорокин покинул "Краснодар" и заключил соглашение с казанским "Рубином".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Сорокин отказался от части компенсации со стороны "Краснодара" при переходе в "Рубин"
По данным СМИ, защитник Егор Сорокин отказался от части компенсации при досрочном расторжении контракта с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"