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"Чемпионат": Сорокин отказался от части компенсации со стороны "Краснодара" при переходе в "Рубин"

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По данным СМИ, защитник Егор Сорокин отказался от части компенсации при досрочном расторжении контракта с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
27-летний центральный защитник Егор Сорокин достиг компромиссного соглашения с руководством "Краснодара" при переходе в казанский "Рубин", сообщают СМИ.

По данным источника, футболист отказался от части компенсации со стороны клуба за досрочное расторжение контракта, после чего подписал соглашение с "Рубином" на правах свободного агента. Сообщается, что руководство "быков" хотело расторгнуть действовавший до июня 2024 года контракт с Сорокиным досрочно, не выплачивая ему компенсации, на что игрок не соглашался.

8 сентября стало официально известно, что защитник Егор Сорокин покинул "Краснодар" и заключил соглашение с казанским "Рубином".

Источник: "Чемпионат"


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