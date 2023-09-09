- Стоит ли и нужно ли Каррере работать в России? Это его личные дела, о которых не хочется говорить. Технически он мог бы сейчас заменить Абаскаля, - передает слова Камоцци Metaratings.ru.
59-летний итальянский экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера занимал этот пост с августа 2016 года по октябрь 2018 года и стал с красно-белыми победителем чемпионата России-2016/2017. 34-летний испанский действующий наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль работает в этой должности с июня 2022 года, сезон-2022/2023 красно-белые завершили на третьем месте. В последних четырех матчах РПЛ команда Абаскаля набрала 1 очко, одержав при этом крупную победу над "Динамо" (4:1) в Кубке России.
Камоцци: технически Каррера мог бы заменить Абаскаля в "Спартаке"
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал возвращение в Россию экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
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