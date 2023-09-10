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Тимощук: моя позиция, что я никогда не пойду работать в "Спартак", не изменилась

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Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук заявил, что никогда не будет работать в "Спартаке".
Фото: Елена Разина
"Моя позиция, что я никогда не пойду работать в "Спартак", не изменилась", — сказал Тимощук.

44-летний Тимощук выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год, а также с 2015 по 2017 год. С российской командой спортсмен выиграл пять трофеев, включая Кубок УЕФА (Лига Европы) и Суперкубок УЕФА. С 2017 года украинский тренер работает в системе "Зенита".

Источник: "РБ Спорт".


Тимощук Спартак Зенит
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