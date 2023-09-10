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Агент: Изидор сначала хотел покинуть Россию, но "Локо" отклонил все предложения от европейских команд

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Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего Вильсона Изидора, заявил, что футболист изначально хотел покинуть Россию, но "Локомотив" отклонял предложения от всех клубов. Тогда стороны приняли предложение "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Вильсон хотел покинуть Россию в самом начале, но "Локомотив" отказался от всех предложений из Европы... После этого поступило предложение от "Зенита", самого большого клуба в России, да еще и в другом городе. Поэтому Вильсон решил перейти туда", — сказал Ичбиа.

Агент заявил, что цель 23-летнего футболиста — добиться успеха со своей нынешней командой. Чемпион России арендовал французского спортсмена до конца сезона с обязательным правом выкупа. В нынешней кампании у Изидора два гола и результативная передача в шести встречах во всех турнирах.

Источник: Sport24.


Зенит Локомотив Изидор Российские трансферы
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