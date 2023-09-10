"Вильсон хотел покинуть Россию в самом начале, но "Локомотив" отказался от всех предложений из Европы... После этого поступило предложение от "Зенита", самого большого клуба в России, да еще и в другом городе. Поэтому Вильсон решил перейти туда", — сказал Ичбиа.
Агент заявил, что цель 23-летнего футболиста — добиться успеха со своей нынешней командой. Чемпион России арендовал французского спортсмена до конца сезона с обязательным правом выкупа. В нынешней кампании у Изидора два гола и результативная передача в шести встречах во всех турнирах.
Источник: Sport24.
Агент: Изидор сначала хотел покинуть Россию, но "Локо" отклонил все предложения от европейских команд
Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего Вильсона Изидора, заявил, что футболист изначально хотел покинуть Россию, но "Локомотив" отклонял предложения от всех клубов. Тогда стороны приняли предложение "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"