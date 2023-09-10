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Тимощук: для меня матч против легенд "Спартака" не является принципиальным

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Бывший украинский футболист Анатолий Тимощук, принявший участие в матче памяти Ильи Цымбаларя, рассказал, что для него встреча с легендами "Спартака" не стала принципиальной.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Насколько матч с легендами "Спартака" принципиальный? Для меня не принципиальный. Вы знаете, почему мы здесь собрались. Почтить память великого футболиста, прекрасного человека", — сказал Тимощук.

Отметим, что со счётом 2:1 победу в этом матче одержали легенды "Спартака". Тимощук играл за сборную мира. В России спортсмен выступал за "Зенит", а сейчас входит в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Спартак Тимощук
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