"Насколько матч с легендами "Спартака" принципиальный? Для меня не принципиальный. Вы знаете, почему мы здесь собрались. Почтить память великого футболиста, прекрасного человека", — сказал Тимощук.
Отметим, что со счётом 2:1 победу в этом матче одержали легенды "Спартака". Тимощук играл за сборную мира. В России спортсмен выступал за "Зенит", а сейчас входит в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Тимощук: для меня матч против легенд "Спартака" не является принципиальным
Бывший украинский футболист Анатолий Тимощук, принявший участие в матче памяти Ильи Цымбаларя, рассказал, что для него встреча с легендами "Спартака" не стала принципиальной.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"