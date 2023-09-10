"Фернандес — мыльный пузырь, который сдулся. Он безобразно поступил с ЦСКА. Клуб и Гинер дали ему возможность побыть с семьей. Он в Бразилии решил поиграть за "Интернасьонал". Но Марио там не прижился, поиграл всего пять игр, он никому не нужен. Когда он был молодой, его тоже не взяли в сборную Бразилии", — сказал Пономарев.
Напомним, ветеран ЦСКА часто критикует 32-летнего защитника после того, как тот принял решение не возвращаться в ЦСКА, а перейти в "Зенит", с которым подписал контракт до конца сезона с возможностью продления. Пономарев считает, что бразилец, получивший паспорт РФ, плохо играл в обороне, а также, высказываясь о Фернандесе, нередко прибегает к употреблению оскорблений и ругательств.
Источник: Betonmobile.
Пономарев — про Фернандеса: безобразно поступил с ЦСКА и Гинером, которые дали ему возможность побыть с семьей
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о защитнике "Зенита" Марио Фернандесе, ранее выступавшего за московскую команду.
Фото: личный архив Пономарёва