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Пономарев — про Фернандеса: безобразно поступил с ЦСКА и Гинером, которые дали ему возможность побыть с семьей

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о защитнике "Зенита" Марио Фернандесе, ранее выступавшего за московскую команду.
Фото: личный архив Пономарёва
"Фернандес — мыльный пузырь, который сдулся. Он безобразно поступил с ЦСКА. Клуб и Гинер дали ему возможность побыть с семьей. Он в Бразилии решил поиграть за "Интернасьонал". Но Марио там не прижился, поиграл всего пять игр, он никому не нужен. Когда он был молодой, его тоже не взяли в сборную Бразилии", — сказал Пономарев.

Напомним, ветеран ЦСКА часто критикует 32-летнего защитника после того, как тот принял решение не возвращаться в ЦСКА, а перейти в "Зенит", с которым подписал контракт до конца сезона с возможностью продления. Пономарев считает, что бразилец, получивший паспорт РФ, плохо играл в обороне, а также, высказываясь о Фернандесе, нередко прибегает к употреблению оскорблений и ругательств.

Источник: Betonmobile.


Пономарев Фернандес ЦСКА Зенит
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