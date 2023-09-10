– Забег Фернандеса? Не вижу ничего плохого. Понимаю ли я, почему многих болельщиков сейчас так бесит Марио? Наверное, понимаю. Наверное, потому что он был в ЦСКА и оказался в "Зените". Такие переходы всегда будут носить какой-то неоднозначный характер. Лучше спросить самого Марио, как он принимал решение и что об этом думал. Думаю, все ответы мы получим, и это не будет так остро обсуждаться, – приводит слова Тимощука "СЭ".
В июле 2023 года экс-защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес стал игроком "Зенита". Контракт питерского клуба с 32-летним бразильцем рассчитан на один сезон и предусматривает опцию продления еще на год.
Фернандес с 2012 по 2022 годы защищал цвета "армейского" клуба и имел действующий трудовой договор с "красно-синими" до конца декабря 2024 года, но предпочел продолжить карьеру на берегах Невы. Это решение вызвало волну осуждения среди болельщиков ЦСКА.
В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 9 играх в составе "Зенита", пока не отметившись результативными действиями. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро.
Тимощук: наверное, я понимаю, почему болельщиков бесит Марио Фернандес
Ассистент главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук поделился мнением о забеге защитника "сине-бело-голубых" Марио Фернандеса после гола Дугласа Сантоса в ворота ЦСКА (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"