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Шишкин – о проблемах "Спартака" в обороне: больно на это смотреть

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Бывший защитник московского "Спартака" Роман Шишкин поделился мнением об игре и результатах красно-белых в чемпионате России.
Фото: "Чемпионат"
– Больно на это смотреть, потому что команда много пропускает. Нет баланса. Все эти предсезонные разговоры, что команда будет бороться с "Зенитом", отвлекают. С таким количеством пропущенных мячей "Спартак" сейчас находится там, где и должен находиться – и это печально.

Такое ощущение, что "Спартак" тренирует только атаку. В нападении все получается, но в защите нет целостности. Команда хорошо стартанула, но когда начинается шумиха, критика тренера, ротация футболистов, естественно, ребят это сбивает психологически. Отсюда не получается игра не только в обороне, но и в атаке, и команда опускается вниз, – приводит слова Шишкина "Евро-Футбол.Ру".

"Спартак" ушел на сентябрьскую паузу с четырехматчевой безвыигрышной серией. В последних 4 играх РПЛ команда Гильермо Абаскаля набрала всего 1 очко и опустилась с 10 баллами на 9-ю строчку в таблице по итогам семи туров чемпионата России. В семи турах москвичи забили и пропустили по 12 мячей.

16 сентября "красно-белые" на своем поле примут "Сочи". Игра была перенесена со стадиона "Фишт" в связи с неудовлетворительным качеством газона на сочинской арене. Лидером Российской Премьер-Лиги является "Краснодар", который набрал 17 очков в 7-ми турах. "Зенит", "Крылья Советов" и "Динамо" отстают от "быков" на 3 очка. Главный тренер южан Владимир Ивич был признан лучшим тренером в РПЛ по итогам июля и августа.


Спартак Шишкин
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