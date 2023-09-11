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Аленичев: Дзюба еще два года поиграет на высоком уровне. Мастерства ему не занимать

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Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"
"Весной он показал, что это действительно Артем Дзюба. Если он так будет играть и не будет травм, то я думаю, что года два еще [поиграет на высоком уровне]. Мастерства ему не занимать. Не повлияет на него ситуация с журналистом", — сказал Аленичев.

35-летний Дзюба в текущей кампании принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отличился дважды, ещё дважды спортсмен отдавал результативные передачи своим одноклубникам. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона, однако может быть продлено ещё на один год.

Источник: ТАСС.


Дзюба Аленичев Локомотив
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