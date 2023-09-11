"Весной он показал, что это действительно Артем Дзюба. Если он так будет играть и не будет травм, то я думаю, что года два еще [поиграет на высоком уровне]. Мастерства ему не занимать. Не повлияет на него ситуация с журналистом", — сказал Аленичев.
35-летний Дзюба в текущей кампании принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отличился дважды, ещё дважды спортсмен отдавал результативные передачи своим одноклубникам. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона, однако может быть продлено ещё на один год.
Источник: ТАСС.
Аленичев: Дзюба еще два года поиграет на высоком уровне. Мастерства ему не занимать
Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"