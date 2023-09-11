"У них хороший состав. Может, нет ярких звезд, но они побеждают за счет своего характера. Недавно была победа над "Спартаком". Поэтому у нас нет какой-то недооценки. Тем более мы недавно оступились в матче с "Балтикой", и это говорит о том, что нужно ко всем подходить с максимальной концентрацией", — сказал Тимощук.
Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" в первом круге чемпионата России по футболу состоится ровно через два месяца, 11 ноября 2023 года. Встреча пройдёт на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Сейчас у "Краснодара" 17 очков после семи туров Российской Премьер-Лиги. У "Зенита", идущего вторым, на три очка меньше. Столько же очков (14) у "Крыльев Советов" и "Динамо", но команды располагается ниже из-за дополнительных показателей.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Тимощук — про "Краснодар": возможно, нет ярких звезд, но побеждает за счет своего характера
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук поделился мнением об игре "Краснодара" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"