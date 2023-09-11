Непомнящий - о матче с Катаром: уровень футбола в стране поднялся. Чтобы победить, нам нужно играть изо всех сил

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился с корреспондентом Rusfootball.info мыслями по поводу предстоящего товарищеского матча между сборными России и Катара. Встреча пройдет 12 сентября в Аль-Вакре и начнется в 18:15 по московскому времени.

Фото: "Чемпионат"

- Конечно, очень важно, что нашей национальной сборной есть с кем сыграть. Что касается соперника, то уже достаточно давно в африканских, и в арабских странах, а также в странах Юго-Восточной Азии вырастили хороших футболистов. Качественные игроки уже есть везде. Что касается Катара, то, когда я ездил туда со сборной Узбекистана, там был всего один или два ассимилированных бразильца, а сейчас их больше. И уровень футбола там поднялся. Так что и уровень сборной команды тоже поднялся. Поэтому думаю, что для нас это будет полезная игра. И для того, чтобы успешно провести этот матч и победить, нам нужно будет играть изо всех сил.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info