Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Химки2 тайм
Торпедо
19:30
АкронНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Армения
19:00
ХорватияНе начат
Латвия
21:45
УэльсНе начат
Португалия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словакия
21:45
ЛихтенштейнНе начат
Исландия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Египет (U-23)
19:00
РоссияНе начат

Корнеев — о переходе Изидора в "Зенит": все логично, из Франции сумму было бы сложнее перевести

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский функционер и тренер Игорь Корнеев прокомментировал переход нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
"Из той же Франции было бы сложнее перевести сумму за Изидора. Тут все предельно логично. Учитывайте еще и большую зарплату игрока, который не хотел выступать за "Локо", — сказал Корнеев.

Отметим, что 23-летний спортсмен, права на которого по-прежнему принадлежат московской команде, перешёл в стан чемпиона России на правах аренды с обязательным правом выкупа, которое активируется в конце текущего сезона.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Изидор Локомотив Зенит Корнеев Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится