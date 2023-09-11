"Из той же Франции было бы сложнее перевести сумму за Изидора. Тут все предельно логично. Учитывайте еще и большую зарплату игрока, который не хотел выступать за "Локо", — сказал Корнеев.
Отметим, что 23-летний спортсмен, права на которого по-прежнему принадлежат московской команде, перешёл в стан чемпиона России на правах аренды с обязательным правом выкупа, которое активируется в конце текущего сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Корнеев — о переходе Изидора в "Зенит": все логично, из Франции сумму было бы сложнее перевести
Российский функционер и тренер Игорь Корнеев прокомментировал переход нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"